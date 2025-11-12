Иркутская область расширяет программы поддержки участников СВО и их семей

В Иркутской области системно развивается и постоянно совершенствуется система поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом во время прямой линии сегодня, 12 ноября, говорил Губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

– Хотел бы поблагодарить наших волонтеров, которые оказывают огромную помощь бойцам. Большую работу ведет наш региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Наш долг и обязанность — помогать участникам СВО и членам их семей, какой бы непростой ни была экономическая ситуация. Со своей стороны готовы помогать, отрабатывать с каждым индивидуально, – сказал Игорь Кобзев в эфире.

Глава региона подчеркнул, что в настоящее время сделан большой акцент на реабилитацию бойцов — как медицинскую, так и социальную. Военнослужащие, получившие ранения, ветераны боевых действий, члены семей погибших ветеранов боевых действий бесплатно обеспечиваются путевками на санаторно-курортное лечение. С начала СВО путевками обеспечены более 600 участников СВО и членов семей погибших бойцов.

По данным минсоцразвития, в регионе определена опорная площадка по социальной реабилитации военнослужащих и членов их семей, а также членов семей погибших бойцов – реабилитационный центр «Шелеховский». Услуги социальной реабилитации в нем предоставлены 924 участникам СВО и членам их семей. Задача на 2026 год – оказать реабилитационные услуги не менее 1,5 тысячам человек.

Для более эффективной работы за последние годы капитально отремонтирован весь жилой пятиэтажный корпус реабилитационного центра за счет средств областного бюджета (140 млн рублей), созданы комфортные условия для проживания. За счет средств федерального бюджета по программе «Доступная среда», размер которых на 2025-2026 годы составляет 81,8 млн рублей, в этом году приобретена часть нового современного реабилитационного и абилитационного оборудования, которое позволяет оказывать услуги на более высоком уровне.

Кроме того, на территории центра установлено два модульных домика, каждый на четыре места для предоставления услуг по временному проживанию участникам СВО на период прохождения реабилитации. На эти цели направлены средства областного бюджета в сумме 10 млн руб. Ведется внутреннее обустройство, приобретается мебель, бытовая техника, текстиль. Домики будут введены в эксплуатацию с января 2026 года.

Работу, направленную на решение вопросов адаптации участников СВО, имеющих инвалидность, к меняющимся условиям труда, проводит Иркутский реабилитационный техникум. На базе учреждения ведется обучение по программам среднего профессионального образования, программам профессиональной подготовки в комплексе с мероприятиями по реабилитации. На обучение в 2024-2025 учебном году поступили семь участников СВО, имеющих инвалидность, в 2025-2026 учебном году – 11 участников СВО.

По данным минтруда региона, с начала СВО за содействием в поиске работы в кадровые центры Иркутской области обратились 340 участников СВО. Из них обеспечены занятостью 231 человек: 176 человек трудоустроены, 55 – зарегистрировали самозанятость и предпринимательскую деятельность, еще 43 участника СВО прошли обучение.

Также реализуется региональная программа для участников СВО «Герои Приангарья», направленная на подготовку управленческих кадров.

Семьям участников СВО предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта. Предоставленные в рамках соцконтракта средства используются членами семей военнослужащих для открытия собственного бизнеса, поиска работы, развития личного подсобного хозяйства, выхода из трудной жизненной ситуации. С 2022 года с участниками СВО и членами их семей заключено 297 социальных контрактов.

В 2026 году ветеранам СВО будет представлена новая мера поддержки по линии сельского хозяйства — грант «Агромотиватор». От Иркутской области министерство сельского хозяйства заявило в Минсельхоз России 15 участников. Грант на условиях софинансирования будет предоставляться на реализацию проектов: по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направления продуктивности в размере, не превышающем 6 млн рублей, но не более 90 % затрат; по другим направлениям – в размере, не превышающем 4 млн рублей, но не более 90 % затрат. Средства гранта можно будет расходовать на приобретение, строительство производственных зданий, сооружений, приобретение сельскохозяйственных животных, сельскохозяйственной техники и оборудования.