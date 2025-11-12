Ремонт школы в Шаманке начнется в 2026 году

В 2026 году в школе № 12 села Шаманка Шелеховского района начнется капитальный ремонт. Ответ по началу работ жительнице муниципалитета был дан в рамках прямой линии Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Женщина сообщила, что в школе учатся 165 детей из трех сел, есть династия учителей, а в этом году образовательная организация будет отмечать 90-летний юбилей.



В ходе эфира было отмечено, что школа включена в список образовательных учреждений, подлежащих комплексному обновлению на средства федерального бюджета. Напомним, что финансирование выделяет Министерство просвещения РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Работы, проводимые по нацпроекту, охватывают конструктивные элементы здания, модернизацию инженерных систем, а также обновление материально-технической базы.



Главе региона в прямом эфире о готовности приступить к двухлетнему циклу работ в школе доложил мэр Шелеховского района Максим Модин. Он сказал, что администрация района готовит конкурсную документацию на проведение отбора подрядной организации.



В период проведения ремонтных работ образовательный процесс будет организован в помещениях села, находящихся в шаговой доступности от школы, также частично используют возможности детского сада. Администрация района совместно с руководством образовательной организации прорабатывает вопросы минимизации неудобств для участников образовательного процесса.



Игорь Кобзев отметил, что школа № 12 является одной из 19 общеобразовательных организаций региона, включенных в президентский национальный проект «Молодежь и дети», направленный на модернизацию образовательной инфраструктуры. Губернатор поручил администрации района довести до коллектива и родителей учеников школы информацию о дальнейшей организации образовательного процесса на период проведения ремонта.