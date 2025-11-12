Новая детская поликлиника откроется в Хомутово в 2028 году

В ближайшее время жители села Хомутово получат новую детскую поликлинику, рассчитанную на обслуживание 350 пациентов ежедневно. Об этом рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя ход реализации проекта во время прямой линии.

Строительство началось после одобрения проектной документации Государственной экспертизой. Финансирование проекта составит более 1,5 миллиардов рублей, средства выделит бюджет региона.

Подрядчиком уже выполнен ряд подготовительных мероприятий: территория спланирована, установлены ограждения и временные постройки, подключена комплектная трансформаторная подстанция, начаты земляные работы. Поликлиника должна начать функционировать в 2028 году.

Детская поликлиника будет построена в два этажа и оборудована необходимыми отделениями: информационным, профилактическим, диагностическим, стоматологическим, рентген-кабинетом, а также административным и хозяйственным подразделением. Здесь же обустроят буфет и конференц-зал.

Помимо этого, глава региона указал на успешную реализацию иных важных объектов здравоохранения. Например, детская поликлиника при иркутской больнице №10 готовится к запуску в 2025 году, степень готовности достигает 96%, а строительство поликлиники №15 в Иркутске почти завершено — выполнено 82% объема работ, открытие запланировано на первую половину 2026 года.