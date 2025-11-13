Центробанк добавил крупный перевод самому себе по СБП в признаки обмана

Российские мошенники освоили новую схему обмана через систему быстрых платежей. Теперь преступники заставляют жертв переводить крупные суммы самим себе, после чего пытаются вывести средства другим лицам. Чтобы предотвратить подобные махинации, Банк России планирует внести такую операцию в список подозрительных действий.

Об этом рассказал глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в беседе с РИА Новости. По словам эксперта, злоумышленники часто вынуждают доверчивых пользователей объединить свои накопления на едином счёте, обещая выгодные условия или помощь в сложной ситуации. Это облегчает последующее хищение денег, особенно если мошенники завладели доступом к этому счету.

«Мы намерены добавить крупные переводы по СБП самому себе в число новых критериев подозрительности, — пояснил Уваров. — Однако сигнал тревоги сработает лишь тогда, когда в тот же день произойдёт попытка перевода средств незнакомым людям, которым раньше переводы не отправлялись».

Стоит отметить, что изменения в перечне подозрительных транзакций были введены ещё в прошлом году, увеличив число таких признаков до шести. Но теперь мошеннические схемы становятся всё сложнее, поэтому Банк России принял решение расширить список предупреждающих сигналов. Некоторые из новых критериев совпадут с теми, что используются для защиты клиентов при операциях снятия наличных через банкоматы.