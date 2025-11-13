Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 ноября: 10 775,7402 руб/1 г золота и 133,9100/1 г серебра

ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 775,7402 руб.
- 1 грамм серебра - 133,9100 руб.
- 1 грамм платины - 4 160,5000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 778,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 77,0300 р. (0,72%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0200 р. (2,31%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,2202 р. (0,93%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,4000 р. (2,17%).