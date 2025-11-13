Более трех тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области

Прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым состоялась 12 ноября на телеканале «Россия 24». За время двухчасового эфира поступило 1664 телефонных звонка, а до начала мероприятия было зарегистрировано еще 1,4 тысячи обращений через платформу обратной связи и социальные сети.

«Сейчас действительно есть спад в экономике региона, но бюджет региона остается социально ориентированным. Наши обязательства мы выполним», – заявил Игорь Кобзев, отвечая на вопросы о состоянии экономики и выплатах бюджетникам. Большинство обращений касались тем жилищно-коммунального хозяйства, дорог, транспорта и социальной защиты населения.

Губернатор дал конкретные поручения по решению проблем, озвученных жителями Нижнеудинска и Усолья-Сибирского. В частности, было принято решение о направлении специалистов в Нижнеудинск для решения вопроса с двойным начислением платежей за отопление и подключении министерства строительства к ситуации с приостановкой строительства жилых домов в Усолье-Сибирском.

Особое внимание было уделено частным обращениям, включая просьбу жительницы Свирска Елены Юринской о помощи в ремонте забора. Игорь Кобзев поручил мэру города оказать необходимую поддержку матери участника СВО, пропавшего без вести.