Минфин сохраняет планы отменить льготу по НДС при обслуживании банковских карт

Минфин подтвердил намерение отменить льготу по НДС на обслуживание банковских карт. Эта норма действовала с 2006 года и позволяла не облагать налогом эквайринг и процессинг, то есть ключевые операции для безналичных расчетов. Осенью Госдума одобрила законопроект, предусматривающий отмену льготы, несмотря на возражения Банка России, который предупреждал, что это повысит стоимость транзакций и снизит привлекательность безналичных переводов и оплат для граждан. Замминистра Алексей Сазанов оценил потенциальные поступления в бюджет от нововведения в 30 млрд рублей ежегодно.

– Решение правительства РФ продиктовано бюджетными приоритетами, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – На фоне высоких расходов правительства Минфин ищет дополнительные источники дохода, и банковский сектор, несмотря на рост прибыли, оказался удобной “мишенью”. Однако эффект окажется неоднозначным. Для банков дополнительные 20% НДС по операциям эквайринга могут увеличить издержки на сотни миллиардов рублей, особенно для крупных игроков, таких как Сбербанк, ВТБ или Тинькофф.

Потери частично переложат на бизнес, особенно на ритейл и онлайн-торговлю, где карточные платежи занимают свыше 80% оборота. Поэтому пострадают прежде всего торговые сети и потребители, если комиссии возрастут. Бенефициаром станет бюджет РФ, получающий до 30 млрд рублей в год, но для экономики это сумма незначительная. При этом ослабление стимулов к безналичным платежам может противоречить курсу на цифровизацию и рост прозрачности оборота.

– Мы считаем, что данная норма будет сохранена, но с возможной отсрочкой вступления или уточнением механизма расчета налога. В краткосрочной перспективе эффект от отмены льготы усилит давление на комиссии и тарифы, а в перспективе 2025 года приведет к замедлению темпов роста безналичных платежей, – резюмирует Владимир Чернов.