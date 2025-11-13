Игорь Кобзев: Спад в экономике региона – есть

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил о сохранении социальной направленности регионального бюджета несмотря на экономический спад. Глава региона подтвердил обязательства по своевременному проведению всех выплат в установленные сроки.

«Сейчас действительно есть спад в экономике региона, но бюджет Приангарья остается социально ориентированным. Наши обязательства мы выполним», – сказал Игорь Кобзев во время прямой линии 12 ноября. Он подчеркнул, что основной задачей является обеспечение всех предусмотренных выплат в установленные сроки.

Вчера Заксобрание региона приняло в первом чтении бюджет Иркутской области на 2026-2028 годы. Доходы на 2026 год запланированы в сумме 275,1 млрд рублей, расходы составят 300 млрд рублей. На 2027 и 2028 годы объем доходов составит 296,2 млрд рублей и 302,1 млрд рублей, расходы – 322,1 млрд рублей и 324,2 млрд рублей соответственно.

При формировании документа выделены три ключевых приоритета: поддержка участников СВО и членов их семей, выполнение социальных обязательств перед жителями региона и реализация национальных проектов.