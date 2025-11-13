Новости

Единственной сферой с дефицитом кадров в Иркутской области осталась медицина и фармацевтика

Уровень конкуренции на рынке труда Иркутской области по итогам октября достиг 8,3 резюме на одну вакансию. Показатель превышает общероссийский уровень в 7,3 резюме на вакансию и свидетельствует об отсутствии кадрового дефицита в большинстве отраслей региона.

С начала 2025 года индекс соотношения резюме к вакансиям в области вырос на 3,3 процентных пункта, что соответствует общероссийской тенденции. Единственной сферой, где сохраняется кадровый дефицит, остается медицина и фармацевтика с показателем 3,6 резюме на вакансию.

В сферах розничной торговли, строительства и производства ситуация стабилизировалась, и дефицита работников больше не наблюдается. Наибольшая конкуренция за рабочие места сохраняется в беловоротничковых секторах, включая сферы искусства, развлечений и массмедиа.

Повышение конкуренции в отдельных профессиональных областях ведет к росту требований работодателей к компетенциям соискателей. Наиболее высокие показатели конкуренции зафиксированы в стратегическом консалтинге и инвестиционной деятельности.


