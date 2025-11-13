ЛУКОЙЛ просит США продлить срок завершения операций после санкций

Согласно сообщениям Reuters, компания ЛУКОЙЛ обратилась к американским властям с просьбой продлить сроки завершения своей операционной деятельности после введённых санкционных ограничений. Срок действия временных разрешений заканчивается 21 ноября, однако компания заявила, что ей необходимо дополнительное время для оценки возможных вариантов относительно её зарубежных активов, передаёт РБК.

Правительство США наложило санкции на компанию и её дочерние структуры ещё в октябре, установив месячный период для прекращения всех коммерческих операций. Теперь же ЛУКОЙЛ просит Минфин США рассмотреть возможность отсрочки сроков исполнения требований.

Ранее компания объявила о планах продажи своих зарубежных активов, однако первая попытка заключения сделки провалилась после вмешательства американских властей, выразивших свою позицию против покупки активов швейцарским трейдером Gunvor. Американская сторона пояснила, что продажа активов российским компаниям невозможна до окончания военных действий на Украине.

После отказа Вашингтона потенциальному покупателю европейские государства начали проявлять интерес к активам ЛУКОЙЛа. Financial Times также отметило, что отказ американской стороны от предоставления лицензии ставит под угрозу судьбу активов компании стоимостью около €14 миллиардов евро.