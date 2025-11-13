Конгресс завершил самый длительный шатдаун в истории США

Конгресс США утвердил временное финансирование правительства, завершив самую длительную остановку работы правительственных учреждений в истории страны. Палата представителей вслед за Сенатом проголосовала за проект закона, который обеспечит финансовую поддержку федеральным ведомствам до конца января 2026 года. Как ожидается, президент Дональд Трамп подпишет соответствующий документ в ближайшее время, после чего работа правительственного аппарата сможет восстановиться в полной мере, передаёт РБК.

Утверждение проекта позволило завершить самое длительное прекращение деятельности федеральных органов власти за всю историю Соединенных Штатов. Это событие стало результатом длительного политического конфликта между двумя ведущими партиями страны — Республиканской и Демократической. Причиной разногласий стали требования демократов включить в бюджет субсидии по программе доступного медицинского страхования ("Obamacare"), срок действия которых подходит к концу в декабре 2025 года. Без достижения компромисса Конгресс оказался неспособен своевременно принять полноценный бюджет на следующий финансовый год, начавшийся 1 октября.

Ранее предпринимались попытки решения проблемы путем принятия промежуточных решений («резолюций продолжения»), позволяющих сохранить функционирование основных ведомств. Но в данном случае достичь необходимого числа голосов оказалось невозможно. Для утверждения документа в Сенате потребовались голоса минимум 60 сенаторов, в то время как большинство принадлежало республиканцам, контролировавшим всего 53 места. Большинство демократов отказывалось поддержать документ без гарантий сохранения медицинской страховки для населения.

Однако недавно небольшая группа умеренных демократов вместе с одним независимым сенатором пошли навстречу администрации президента, согласившись на компромисс. После этого решение получило требуемое количество голосов и было передано в нижнюю палату парламента.

Кроме временного финансирования, принятый закон включает средства на военные нужды, расходы на судебную власть и Министерство сельского хозяйства. Документ также восстанавливает сотрудников федеральных ведомств, ранее уволенных в связи с шатдауном, и гарантирует оплату труда работникам, работавшим без оплаты во время остановки правительства. Тем не менее основной предмет споров остается нерешенным: ни одна из сторон не смогла обеспечить четких обещаний по дальнейшему финансированию программы доступной медицины.

Более четырехсот тысяч федеральных чиновников находились в вынужденных отпусках без содержания в течение шестинедельного периода, а остальные продолжали исполнять обязанности без заработной платы. В частности, авиадиспетчеры, работники транспортной службы, полиции и военнослужащих Национальной гвардии трудились бесплатно. Недостаточная численность кадров привела к серьезным сбоям в функционировании аэропортов и отмене множества авиаперевозок. Программа социальной поддержки питания (SNAP), охватывающая миллионы семей, оказалась частично замороженной из-за нехватки ресурсов.



Подписание закона президентом позволит государственным структурам восстановить нормальную работу, а сотрудникам вернуть заработанные деньги. Среди мер поощрения предлагается выплата премий в размере десяти тысяч долларов каждому авиадиспетчеру, не покидавшему своего рабочего поста в ходе шатдауна. Далее законодателям предстоит начать переговоры по принятию полного бюджета на будущий финансовый год и снова обсудить тему социальных пособий в сфере здравоохранения.