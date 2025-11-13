Более трех тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Игорем Кобзевым: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: глава региона заявил о спаде в экономике Приангарья, бюджет области принят в первом чтении с дефицитом, Минфин готовит первое размещение юаневых ОФЗ. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Минфин готовит дебютное размещение юаневых ОФЗ

Минфин объявил о планируемом первом размещении облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в китайских юанях. Инвесторам предложат два выпуска со сроками обращения от 3 до 7 лет, номиналом 10 000 CNY и купоном, выплачиваемым раз в полгода.

Минфин сохраняет планы отменить льготу по НДС при обслуживании банковских карт

Минфин подтвердил намерение отменить льготу по НДС на обслуживание банковских карт. Эта норма действовала с 2006 года и позволяла не облагать налогом эквайринг и процессинг, то есть ключевые операции для безналичных расчетов. Осенью Госдума одобрила законопроект, предусматривающий отмену льготы, несмотря на возражения Банка России, который предупреждал, что это повысит стоимость транзакций и снизит привлекательность безналичных переводов и оплат для граждан.

Более трех тысяч вопросов поступило на прямую линию с губернатором Иркутской области

Прямая линия с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым состоялась 12 ноября на телеканале «Россия 24». За время двухчасового эфира поступило 1664 телефонных звонка, а до начала мероприятия было зарегистрировано еще 1,4 тысячи обращений через платформу обратной связи и социальные сети.

Игорь Кобзев: Спад в экономике региона – есть

«Сейчас действительно есть спад в экономике региона, но бюджет Приангарья остается социально ориентированным. Наши обязательства мы выполним», – сказал Игорь Кобзев во время прямой линии 12 ноября. Он подчеркнул, что основной задачей является обеспечение всех предусмотренных выплат в установленные сроки.

Бюджет Иркутской области на 2026-2028 годы принят в первом чтении

Доходы бюджета на 2026 год запланированы в сумме 275,1 млрд рублей, расходы составят 300 млрд рублей. На 2027 и 2028 годы объем доходов составит 296,2 млрд рублей и 302,1 млрд рублей, расходы – 322,1 млрд рублей и 324,2 млрд рублей соответственно.