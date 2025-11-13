Курс рубля снижается под влиянием налоговой паузы и геополитики

Российский рубль дешевеет после невнятной динамики начала недели. Биржевой курс юаня поднялся выше 11,45 руб. На внебиржевом рынке доллар США уже превысил 81 руб., а евро колеблется вокруг 94 руб.



– Ослабление рубля, с одной стороны, связано с восстановлением доллара на фоне прекращения шатдауна в США, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.– С другой стороны, российская валюта традиционно дешевеет в первой половине месяца и растёт во второй на фоне налогового периода. Российский Минфин с начала ноября сократил продажи иностранной валюты и золота всего до 100 млн руб. в день, что оказывает определённое давление на курс рубля. Геополитическая обстановка по-прежнему остаётся напряжённой.

Фондовый рынок сегодня упал после публикаций в западных СМИ относительно возможной потери российским ЛУКОЙЛом из-за санкций США активов в Европе более чем на 14 млрд евро (почти $16 млрд). Валютный рынок в этом контексте, скорее всего, беспокоится относительно возможных новых санкционных ограничений, способных негативно повлиять на российскую экономику.

Опубликованные ещё вчера вечером данные Минфина РФ по исполнению российского госбюджета, согласно которым, бюджетный дефицит в октябре подскочил сразу с 1,7 до 1,9% от ВВП на фоне роста госрасходов, тоже не способствовали позитивным настроениям в рубле.

– В то же время рубль становится для России всё более востребованным платёжным средством в трансграничных расчётах, что пока удерживает рубль от более существенного падения. Данные Росстата по инфляции за октябрь и российскому ВВП за 3 квартал 2025 года, которые выйдут в конце недели, могут стать ориентирами для динамики рубля на следующей неделе. Мы ожидаем курс доллара до конца текущей недели в коридоре 80-82 руб., евро – 92,5-95 руб., юаня – 11,1-11,7 руб., – резюмирует Наталья Мильчакова.