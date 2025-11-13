Лавров назвал причину отмены саммита в Будапеште

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что решение Дональда Трампа перенести или отменить запланированный саммит с Владимиром Путиным в Будапеште могло зависеть от полученных им секретных докладов. Об этом Лавров заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, опубликованному министерством иностранных дел, передаёт РБК.

По его словам, «откуда и от кого взялись» эти доклады ему неизвестно. «Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», — сказал Лавров.

Сергей Лавров указал, что договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, соответствовали условиям, озвученным Путиным летом 2024 года. Они касаются вопросов неприменимости расширения НАТО вблизи границ России и признания важности учета территориального аспекта ситуации.

По словам главы российского ведомства, специальная миссия Стивена Уиткоффа в Москву незадолго до встречи на Аляске подтвердила готовность обеих сторон вести обсуждение на основании общих подходов к вопросам безопасности и территорий. Министр уточнил, что российская сторона положительно отреагировала на предложения США, однако после визита Путина в Анкоридж последовал перерыв в коммуникации.

Несмотря на положительный отклик Москвы, реакция американской стороны отсутствовала даже после последующих встреч Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио. Тогда Россия направила Вашингтону специальный меморандум, предлагая сотрудничество по взаимовыгодным направлениям. Позже состоялся телефонный разговор лидеров двух стран, подтвердивший необходимость личной встречи в Будапеште, однако вскоре появились слухи о проблемах с проведением мероприятия.

Тем не менее, Лавров подтвердил, Россия по-прежнему готова провести саммит в Будапеште, «если он реально будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски».