Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

SuperJob: Рынок труда в сфере маркетинга и PR стал сверхконкурентным в 2025 году

Рынок труда в сфере маркетинга, рекламы и PR демонстрирует рост конкуренции при сокращении числа вакансий. Согласно совместному исследованию SuperJob и креативной экосистемы Silver Mercury, за последний год количество вакансий в отрасли уменьшилось на 15%, а число резюме увеличилось на 16%.

«Мы видим, как рынок труда в маркетинге становится более зрелым. Сокращение общего числа вакансий при одновременном росте зарплат – это явный сигнал: фокус смещается с количества на качество», – комментирует СМО креативной экосистемы Silver Mercury Иван Живица.

Среди соискателей преобладают опытные специалисты, многие из которых имеют работу и находятся в поиске места с более высоким заработком. Зарплатные предложения в Москве за год выросли на 10%, что почти вдвое превышает уровень инфляции в столице.

Искусственный интеллект активно трансформирует рынок труда креативных индустрий. Наибольший уровень доверия к ИИ демонстрируют маркетологи – каждый второй специалист считает использование нейросетей гарантией высокого результата.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес