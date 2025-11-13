Иркутяне к 2030 году будут выполнять 90% действий через ИИ-агентов

МТС провела исследование мирового и российского рынков ИИ-агентов. Согласно его результатам, к 2030 году пользователи будут выполнять до 90% действий через ИИ-агентов. Это будет означать полный переход от самостоятельного выбора к модели делегирования, когда цифровые помощники начнут действовать от лица человека.

Уже сейчас формируются контуры будущего взаимодействия. Если в 2025 году пользователь сам осознает свою потребность и использует ИИ как продвинутый поисковик для анализа вариантов, то к 2030 году ИИ-агент будет проактивно определять потенциальные нужды, анализируя контекст предыдущих покупок, календарь и показатели умных устройств. На этапе поиска и анализа технология превратится в единое окно, самостоятельно собирающее информацию с маркетплейсов, сайтов и других источников, формируя комплексные рекомендации.

Самое большое изменение ждет процесс покупок и платежей.

Вместо того чтобы самостоятельно сравнивать предложения и вводить платежные данные, пользователь будет лишь определять рамки — бюджет, предпочтения и ограничения. ИИ-агент, действуя в рамках заданных параметров, сможет самостоятельно оформлять покупки, оптимизировать цену, применяя купоны и отслеживая динамику скидок, а также проводить проверку безопасности, исключая подозрительные сайты.

Логистика и постпродажное обслуживание также перейдут под полный контроль агентов. Они будут автономно выбирать способ и время доставки, учитывая местоположение и расписание пользователя, отслеживать заказ в реальном времени и вести коммуникацию со службами доставки. Кроме того, уже после покупки технология сможет автоматически отслеживать сроки гарантии, напоминать о необходимости обслуживания или замены товара.

«Жители Приангарья довольно активные пользователи цифровых сервисов, в том числе различными нейросетями и ИИ-помощниками. Этот тренд особенно заметен в поведении покупателей: теперь они все больше полагаются на интеллектуальные помощники, вместо того чтобы самостоятельно искать и выбирать товары. ИИ-агенты превращаются в персональных ассистентов, которые берут на себя рутинные задачи, экономя время и деньги пользователя. То есть происходит переход от сервиса, который просто выполняет команды, к сервису, который предугадывает потребности», — говорит директор МТС Иркутской области Константин Зимин.