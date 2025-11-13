Самозанятые скоро смогут брать больничные листы

Уже с 2026 года самозанятые граждане России получат возможность самостоятельно страховаться, приобретая право на получение выплат по болезни. Согласно новым правилам, россияне, работающие официально как самозанятые, смогут добровольно оплачивать социальные взносы, чтобы впоследствии воспользоваться правом на пособие по временной нетрудоспособности. Размер самой выплаты будет варьироваться в зависимости от выбранной тарифной ставки: минимальная сумма составляет 35 тысяч рублей, максимальная — 50 тысяч рублей.

Государственная Дума приняла в первом чтении инициативу о введении добровольного механизма соцстрахования для самозанятых россиян. Эксперимент планируется запустить в 2026 году и продлится до 2028-го включительно.



Сегодня самозанятые перечисляют в региональные бюджеты от 4% до 6% доходов, из которых часть направляется в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволяет гражданам свободно обращаться за медицинскими услугами. Однако отсутствие взносов в социальную систему лишает самозанятых права на оплачиваемый больничный лист и последующую достойную пенсию. Число зарегистрированных самозанятых неуклонно растёт, достигнув отметки в 15 миллионов человек, и значительная доля из них воспринимает данную форму заработка как основную. Именно поэтому Министерству труда пришлось заняться разработкой модели, которая бы позволила самозанятым оформить страхование самостоятельно.

Размер добровольных взносов будет определяться исходя из выбранной суммы будущей компенсации: минимальный платёж составит 1,3 тысячи рублей в месяц, максимальный — 1,9 тысячи рублей. Самозанятые будут вправе менять уровень взноса ежегодно, причём сумма увеличится автоматически пропорционально росту минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Для того чтобы гражданин мог рассчитывать на частичную компенсацию, необходимо оплатить взносы не меньше шести месяцев подряд. При таком условии выплачиваемая сумма составит 70%. Полностью компенсация станет доступна при регулярных платежах в течение года. Помимо стандартных прав на медицинское обслуживание, данная инициатива предусматривает некоторые льготы для дисциплинированных плательщиков: если самозанятый не воспользуется пособием в течение 18 месяцев регулярного внесения взносов, он получит скидку в размере 10%; при соблюдении аналогичных условий в течение двух лет льгота вырастет до 30%.



Процедура подачи заявлений на получение пособия останется аналогичной той, что действует для обычных наемных работников.