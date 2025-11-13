Потребление алкоголя в Иркутской области выше среднероссийского

Среднедушевое потребление алкоголя за январь-октябрь 2025 года составило 8,14 литра в годовом исчислении, что практически не отличается от показателя прошлого года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

В Иркутской и Новосибирской области один человек в среднем выпивает 8,78 литров чистого спирта в год. Почти столько же пьют в Красноярском крае – 8,53 литра, и в Республике Бурятия – 8,36 литра.

«Статистика демонстрирует сохранение тенденции к снижению легального потребления при одновременном росте теневого оборота», – заявляют эксперты.

Цены на алкогольную продукцию к сентябрю 2025 года выросли на 12% в годовом выражении, что привело к сокращению розничных продаж на 10%. За три квартала текущего года продажи спиртного снизились с 6,81 до 6,15 литра на душу населения в годовом исчислении.

При этом разрыв между официальным потреблением и продажами указывает на рост неучтенного оборота алкоголя. Объем нелегального рынка увеличился почти в 1,5 раза – с 1,3 литра в январе-сентябре 2024 года до 2 литров в аналогичном периоде текущего года.