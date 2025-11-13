Дефицит федерального бюджета России за 10 месяцев 2025 года составил 4,19 трлн рублей

Федеральный бюджет России по итогам января-октября 2025 года сформирован с дефицитом в размере 4,19 трлн рублей. Основной причиной сложившейся ситуации стало сокращение нефтегазовых доходов, которые уменьшились на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом пишет газета «Известия».

По оценкам Минфина, общий дефицит по итогам 2025 года ожидается на уровне 2,6% ВВП. Этот показатель считается достаточно высоким по российским меркам, но остается умеренным в сравнении с дефицитами бюджетов стран G7 и других государств БРИКС.

«К ноябрю цены на поставку в Индии снизились на 90 центов США (самый низкий показатель с 2023 года), на 27% за месяц в сентябре снизился объем экспорта в Турцию», – пояснила заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.

Российские поставки столкнулись с дополнительными ограничениями, включая присоединение Австралии и Японии к европейскому механизму потолка цен на нефть.

Несмотря на сложности, Россия сохраняет наименьшее соотношение государственного долга к ВВП среди стран БРИКС. Поступления от нефтегазового сектора в текущем году превысили базовый уровень, но сохраняются риски дальнейшего снижения доходов из-за ослабления ценовой конъюнктуры.