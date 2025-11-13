Задолженность по заработной плате взыскали с ликвидированного МУП «Кежемское ЖКХ»

Братский районный суд Иркутской области взыскал задолженность по заработной плате с ликвидированного муниципального предприятия «Кежемское жилищно-коммунальное хозяйство». Решение было вынесено в защиту прав девяти работников, которые не получили полные расчеты при прекращении трудовых договоров.

Суд установил, что МУП «Кежемское ЖКХ», признанное банкротом в мае 2025 года, не полностью рассчиталось с сотрудниками при ликвидации. За работниками сохранилась задолженность по заработной плате, компенсациям за неиспользованные отпуска и выходным пособиям.

Общая сумма взысканий составила более 930 тыс. рублей, включая задолженность по заработной плате в размере 840 тыс. рублей и денежную компенсацию за задержку выплат. Дополнительно суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу работников.

В целях обеспечения реального исполнения судебных актов решения о взыскании заработной платы обращены к немедленному исполнению. Решения суда первой инстанции уже вступили в законную силу.