Путин оценил развитие российских технологий на примере платежного сервиса «Вжух»

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сбербанка Германом Грефом обсудил развитие отечественных технологий, в частности новый платежный сервис «Вжух». Разработка позволяет производить оплату в течение секунды с использованием Bluetooth-технологии и стала ответом на уход с российского рынка международных платежных систем. Об этом пишет ТАСС.

«Приходится развивать собственные технологии», – констатировал президент, комментируя представленные инновации. Греф со своей стороны отметил, что в России созданы две технологии, которых пока нет в остальном мире: сервис мгновенных платежей «Вжух» и система оплаты по лицу.

Глава Сбербанка пояснил, что для технологии распознавания лиц удалось создать компактный и рентабельный терминал. Президент положительно оценил представленные разработки, кратко прокомментировав: «Отлично. Хорошо».