Т2 запустила бренд T2 AdTech

Мобильный оператор T2 запустил новый бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее все активы компании на рекламном рынке. Новые решения будут построены на продуктовой и технологической синергии между телеком-рынком и AdTech: омниканальном использовании аудиторных данных за счет Stable ID (это технология идентификации пользователей в интернете, которая работает без использования cookies), технологий искусственного интеллекта, антифрод-наработок, а также собственного и партнерского инвентаря.

Т2 AdTech – новый игрок на рекламном рынке. Технологический бренд Т2 представил директор по монетизации больших данных Антон Мерзляков на девятом Национальном рекламном форуме в Москве. Он возглавил новое направление. T2 AdTech объединит как уже зарекомендовавшие себя на рекламном рынке продукты и технологии, так и новации.

В 2024 году Т2 приняла решение выйти на рынок AdTech и приобрела трех крупных игроков отрасли – Yabbi, Redllama и Plazkart. Бренд T2 AdTech – стратегическое направление, объединяющее активы всех четырех компаний на рекламном рынке, и новая экосистема, в которой телеком-инфраструктура и рекламные технологии будут работать в синергии. Основой подхода станут уникальная аудиторная платформа на базе Stable ID, передовые AI-решения и антифрод-технологии, а также доступ к собственному и партнерскому инвентарю, включая ресурсы ГК «Ростелеком».

Т2 AdTech сфокусируется на трех ключевых векторах развития: создании новых востребованных продуктов, масштабировании существующих решений и построении долгосрочных партнерств с рекламодателями, провайдерами инвентаря и технологическими игроками. Уже сейчас в рамках T2 AdTech клиентам компании доступны таргетированные размещения в TG Ads на основе сегментов больших данных от Т2 и другие инструменты, позволяющие измерять реальный бизнес-эффект рекламных кампаний.

«Цель T2 AdTech – ответить на вызовы рекламного рынка, предложить игрокам качественные и масштабируемые решения. Потребитель сегодня перегружен рекламой, любые рекламные коммуникации рискуют остаться незамеченными. Любой аудитории все сложнее выделить действительно важные и релевантные для себя предложения. Как телеком-компания мы круглосуточно находимся рядом с потребителем и знаем, в какой момент, через какой канал и с помощью каких креативов лучше всего донести ценность бренда и продуктовое предложение. Именно это знание позволит нам решать главный вызов современной рекламы – быть услышанной», – Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных Т2 и T2 AdTech.

«Запуск T2 AdTech – это ответ на вызовы современного цифрового маркетинга. Мы объединяем силу уникальных данных телеком-оператора, антифрод-экспертизу и искусственный интеллект, чтобы помочь рекламодателям говорить с потребителями в нужное время и на правильном языке. Это усиливает релевантность коммуникаций, снижает издержки и повышает ROI. Мы анализируем данные на основе информации по 14 млн домохозяйств страны. А обновление профиля аудитории на платформе T2 AdTech происходит максимум через 300 секунд с момента совершения действия. Например, если кто-то заинтересовался шопингом, платформа сможет использовать эти данные максимум через пять минут. Для рынка это новый уровень прозрачности, омниканальности и доверия», – Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2.