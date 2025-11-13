НРА подтвердило кредитный рейтинг Примсоцбанка в 2025 году

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уровня A-|ru|, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Кредитный рейтинг обусловлен высокими показателями рентабельности деятельности, адекватной позицией по ликвидности, а также положительным качеством активов. «Стабильный» прогноз предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 (двенадцати) месяцев.



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, членом Ассоциации региональных банков России, Московской Межбанковской Валютной биржи, Национальной ассоциации участников фондового рынка, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и ее региональных отделений в зоне присутствия Банка, Российско-Китайского Финансового Совета, а также участником платежной системы МИР.



С полной версией отчета рейтингового агентства можно ознакомиться по ссылке.