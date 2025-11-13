Примсоцбанк — лауреат HR премии «Хрустальная пирамида — 2025»

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» удостоен звания лауреата III степени престижной HR‑премии «Хрустальная пирамида — 2025» в номинации «HR‑проект года». Награда стала признанием инноваций банка в области управления персоналом.

Победу обеспечил проект цифрового сервиса «Маякни» — платформы для системного сбора и анализа обратной связи от сотрудников. Сервис позволяет:

оперативно выявлять актуальные для коллектива вопросы;

совместно находить эффективные решения;

выстраивать прозрачную коммуникацию между сотрудниками и руководством.

«Хрустальная пирамида» — ведущая профессиональная HR‑премия России, которая уже 15 лет отмечает лучшие практики в сфере управления человеческим капиталом. Участие в премии — это возможность продемонстрировать передовые кадровые решения и обменяться опытом с лидерами отрасли.

Торжественное вручение наград состоялось 15 октября 2025 года в Москве в рамках XXVI Саммита HR‑директоров России и СНГ. Награду от лица банка получила СветланаБорисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию.

«Для нас большая честь получить столь высокую оценку профессионального сообщества, — отметила Светлана Геннадьевна Борисенко. — Проект «Маякни» — это не просто инструмент, а часть нашей стратегии по созданию открытой и вовлечённой корпоративной культуры. Мы уверены: эффективная обратная связь — ключ к развитию команды и бизнеса в целом».