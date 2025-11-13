Примсоцбанк поддержал фонд помощи животным «Умка»

В минувшие выходные сотрудники ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» посетили приют фонда помощи животным «Умка» во Владивостоке.

В ходе встречи команда Примсоцбанка передала приюту собранную помощь — необходимые корма и предметы ухода за животными. Но не только материальная поддержка была в центре внимания: сотрудники с радостью провели время с четвероногими подопечными фонда, подарив им заботу и ласку.

«Мы гордимся инициативой и отзывчивостью наших сотрудников, — отметила Светлана Геннадьевна Борисенко, начальник Управления по персоналу и организационному развитию. — Для нас важно не просто вести успешный бизнес, но и вносить реальный вклад в благополучие общества и окружающей среды. Помощь бездомным животным — это один из способов выразить нашу заботу о тех, кто в ней особенно нуждается».

Примсоцбанк рассматривает социальную ответственность как неотъемлемую часть корпоративной культуры. Участие в благотворительных инициативах — это возможность не только помочь тем, кто в этом нуждается, но и укрепить командный дух, разделить ценности заботы и сострадания.