Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке

С 29 октября 2025 года ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» делает покупку жилья ещё доступнее: снижены ставки на 1 процентный пункт по отдельным ипотечным программам на приобретение готового жилья.
Что можно приобрести по новой ставке:
-
квартиру — комфортное жильё в городе;
-
комнату или долю — оптимальный вариант для старта;
-
загородную недвижимость — дом или участок для жизни на природе.
-
апартаменты — современный формат жилья с гибкой планировкой;
-
жильё в новостройке — новые квартиры с современной инфраструктурой.
С деталями программ можно подробнее ознакомиться на официальном сайте Примсоцбанка, в офисах банка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxxjwbsw