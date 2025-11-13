Новости

Примсоцбанк снизил ставки по ипотеке

С 29 октября 2025 года ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» делает покупку жилья ещё доступнее: снижены ставки на 1 процентный пункт по отдельным ипотечным программам на приобретение готового жилья.

Что можно приобрести по новой ставке:

С деталями программ можно подробнее ознакомиться на официальном сайте Примсоцбанка, в офисах банка или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02, звонок бесплатный.

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2Vfnxxjwbsw

