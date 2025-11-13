АТБ продлевает срок предоставления сервиса «Налоговый и юридический эксперт»

Азиатско-Тихоокеанский банк продлевает возможность подключить сервис «Налоговый и юридический эксперт» до 31 декабря 2025 г. Сервис помогает решить комплекс задач, связанных с управлением активами и соблюдением законодательства.

Он доступен бесплатно для держателей:

пакета услуг Private;

карты «Статус Light» или пакета услуг «Статус Плюс» при наличии среднемесячных остатков от 15 млн руб. в предыдущем месяце.

«Налоговый и юридический эксперт» от АТБ – это комплексное решение для состоятельных клиентов и владельцев капитала, которые могут столкнуться с рядом непростых ситуаций. Например, клиенту нужно задекларировать доходы от зарубежных активов, но процедура сложна и требует специальных знаний. При подключённом сервисе «Налоговый и юридический эксперт» специалисты сервиса подготовят и подадут в установленные сроки необходимые декларации (до трёх документов по форме 3-НДФЛ в налоговом периоде) и заявления на налоговые вычеты, а также окажут правовую поддержку при налоговых проверках.

Если же требуется оформить наследство, крупный подарок (например, недвижимость) или сопроводить сделку, но возникают опасения по поводу юридических рисков и корректности договоров и актов, то юристы сервиса предоставят профессиональные рекомендации и помогут правильно оформить все документы, минимизируя правовые и временные затраты.

В год каждому клиенту доступно до 24 устных и девяти письменных консультаций в сфере семейных, наследственных, земельных и других правовых вопросов, а также до девяти целевых звонков от юриста.

Кроме того, сервис включает помощь в оптимизации финансовых потоков, учёте операций с ценными бумагами или валютой (до 25 сделок в год). Специалисты АТБ готовы помочь в составлении персонального финансового плана, предоставлении доступа к справочно-правовой системе и электронной подписи.

«В повседневной практике управления активами клиенты часто сталкиваются с задачами, требующими специальных знаний, — будь то декларирование зарубежного актива или юридическое сопровождение сложной сделки с недвижимостью, — комментирует директор департамента развития премиальных сегментов АТБ Вера Баранова. — Сервис “Налоговый и юридический эксперт” создан именно для того, чтобы наши клиенты могли решать такие вопросы профессионально, экономя свои ресурсы и будучи уверенными в результате».

Подключить сервис «Налоговый и юридический эксперт» можно в отделении АТБ. Сертификат для подключения услуги необходимо активировать до 31 января 2026 г. Услуга действует один год с момента активации.

Дополнительную информацию можно уточнить у персонального менеджера, в офисе АТБ или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).