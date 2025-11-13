Новости

Примсоцбанк: в продажу поступили инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналами 100 и 200 рублей

Примсоцбанк сообщил о поступлении в продажу новых инвестиционных монет «Георгий Победоносец» в двух номиналах: 100 рублей и 200 рублей.

Монеты «Георгий Победоносец» — ключевой российский инструмент для инвестирования в драгоценные металлы. В отличие от слитков, они не облагаются НДС, поэтому цена максимально приближена к текущей стоимости металла.

Ключевые характеристики новых монет

•             Металл: золото или серебро 999 й пробы.

•             Качество чеканки: «анциркул» (зеркальная поверхность + матовое рельефное изображение).

•             Защита: каждая монета упакована в герметичную капсулу.

•             Номинал: 100 рублей и 200 рублей. 

Немного истории

Монета «Георгий Победоносец» пришла на смену золотому «Сеятелю» (Червонцу СССР) в 2006 году. С тех пор её суммарный тираж превысил 3 млн экземпляров — это самый массовый выпуск среди российских инвестиционных монет. 

Как приобрести?

Новые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100 и 200 рублей доступны к приобретению в отделениях Примсоцбанка. Актуальную информацию о стоимости приобретения на момент покупки, количестве монет в наличии, условиях покупки, хранения и обратного выкупа можно узнать на официальном сайте Банка (https://pskb.com/investments/metall/coins/ ) или обратиться в Единую справочную службу по телефону: 8 800 350 42 02 — специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам оформления сделки".

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxxvLBpD

