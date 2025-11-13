Примсоцбанк — в числе лучших работодателей России 2025 года

Примсоцбанк подтвердил статус привлекательного работодателя на федеральном уровне: в 2025 году банк вошёл сразу в два престижных рейтинга лучших работодателей России — от РБК и Forbes.

Рейтинг РБК

Примсоцбанк улучшил свою позицию: поднялся с третьего на второй уровень в рейтинге. Оценка проводилась по комплексу критериев, включая:

Условия труда — размер зарплаты, соцпакет, текучесть кадров и т.д

Эффективность бизнеса и инновационное развитие – динамика выручки, показатели рентабельности, объем инвестиций в развитие и т.д.

Социальную ответственность — участие в благотворительности и расходы на охрану окружающей среды.

Деловую репутацию — наличие исков в адрес компании и результаты судебных споров, а также количество выявленных нарушений при проверках госорганами.

Мнение сотрудников — оценка зарплаты и соцпакета, возможности карьерного роста, готовность рекомендовать компанию и т.д.

Рейтинг Forbes

Впервые в истории банка Примсоцбанк вошёл в рейтинг Forbes и получил категорию «Серебро».

В основе отбора — анкетирование для оценки компаний по различным параметрам. Анкета включала вопросы о средней зарплате, корпоративном обучении, социальном пакете, травматизме, текучести кадров, благотворительности, работе с молодежью, системных мерах, экологии, рациональном использовании ресурсов, климатической политике, корпоративном управлении, гендерном равенстве, комплаенсе, контрольной среде, прозрачности и работе с контрагентами.

Первый рейтинг лучших работодателей России редакция Forbes выпустила в 2019 году. Тогда он был, по сути, HR-премией и на итоговый балл в основном влияли заработные платы и социальный пакет. Нынешняя методология была разработала в 2021 году. Редакция учла возросшее в мире влияние ESG-повестки и оценивала компании по большому набору метрик, объединенных в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G).

Вхождение в рейтинг Forbes — это независимое подтверждение того, что банк успешно выстраивает современную HR‑стратегию, отвечающую самым высоким стандартам.

Эти достижения логично продолжают линию признания Примсоцбанка как работодателя. В октябре 2025 года банк стал лауреатом III степени в престижной HR‑премии «Хрустальная пирамида – 2025», в номинации «HR‑проект года». Победу обеспечило создание внутреннего цифрового сервиса «Маякни» — платформы для системного сбора и анализа обратной связи от сотрудников.