«Цифра банк» меняет ставки по накопительным счетам

«Цифра банк» с 1 ноября 2025 года меняет ставки по «Накопительным Цифра счетам» в рублях для физических лиц и по «Накопительным Цифра счетам Прайвет» в рублях для клиентов, обслуживаемых в рамках пакета услуг Private Banking.

Клиенты банка могут открыть «Накопительный Цифра счет» с начислением на минимальный или ежедневный остаток на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений. Процентная ставка при начислении на минимальный остаток составит 12% годовых в рублях, при начислении на ежедневный остаток – 10% годовых в рублях.

Для клиентов Private Banking доступен «Накопительный Цифра счет Прайвет». По таким счетам предусмотрена повышенная процентная ставка, которая начисляется на сумму до 15 млн рублей. При начислении на минимальный остаток она составляет 14%, при начислении на ежедневный остаток – 12% годовых в рублях. На сумму свыше 15 млн рублей начисляется базовая процентная ставка, которая с 1 ноября будет составлять 12% годовых в рублях при начислении на минимальный остаток и 10% годовых в рублях при начислении на ежедневный остаток.

С более подробной информацией по условиям сберегательных продуктов «Цифра банк» для физлиц можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/deposits/.

Подробные условия по вкладам и накопительным счетам для клиентов Private Banking доступны по ссылке https://cifra-bank.ru/private-deposits/.