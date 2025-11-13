Новости

ТПП: 56% предпринимателей указывают на повышение доли теневой экономики

Более половины российских предпринимателей (56%) констатируют рост доли теневой экономики в своих отраслях за последний год. Лишь 14% респондентов сообщают о снижении нелегального сектора, а 30% не наблюдают существенных изменений в этом показателе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Бизнес-барометр страны», который провела Торгово-промышленная палата России.

Оценка эффективности государственных мер по борьбе с теневым сектором оказалась преимущественно негативной. 57% опрошенных считают действия властей неэффективными, отмечая формальный подход и отсутствие реальных результатов в противодействии нелегальной деятельности.

Согласно данным опроса, основными причинами ухода бизнеса в «тень» остаются высокая налоговая нагрузка и административные барьеры. Эти факторы назвали 71% респондентов, что указывает на сохраняющиеся системные проблемы в деловом климате.

Среди наиболее действенных мер по сокращению теневого сектора предприниматели выделяют снижение налоговой нагрузки до 10-15%, что поддержали 36% участников исследования. Также респонденты предлагают ужесточение штрафов и автоматизацию отчетности.


