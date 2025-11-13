На саммите Finnovex в Дубае Альфа-Банк признали международным лидером финтеха

Альфа-Банк стал лауреатом международной премии Excellence in Fintech на саммите Finnovex в Дубае. Банк — единственный представитель России среди победителей премии в этом году. Награда подтверждает статус Альфа-Банка как лидера на рынке финансовых технологий.

Альфа-Банк последовательно строит экосистему решений вокруг платежей и транзакций. Запуск онлайн-инкассации позволил заменить традиционные выезды инкассаторов на автоматизированные депозитные машины — они установлены более чем на 70 тысячах точек продаж по всей России. Для удобства клиентов банк работает над запуском оплаты через QR-код во всех возможных платёжных сценариях. При работе с юрлицами неотех-платформа переводит бизнес от статичных отчётов к диагностике результата: искусственный интеллект помогает находить ответы в больших массивах данных и принимать решения быстрее.

Премия Finnovex отмечает компании, которые формируют повестку и задают практические стандарты в финтех-индустрии. Для Альфа-Банка это признание долгосрочной стратегии: развивать экосистемные сервисы вокруг транзакций, масштабировать AI-решения, делать цифровые продукты прозрачными для бизнеса и удобными для людей.