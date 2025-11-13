Солид Банк повысил ставки по краткосрочным вкладам

С 7 ноября Солид Банк повышает процентные ставки по двум краткосрочным вкладам для частных лиц – «Золотая осень» и «Стабильный процент». Теперь доходность от них станет еще более привлекательной для вкладчиков банка.

«Золотая осень» – сезонный вклад на 3 месяца, где ставка теперь выросла до 15,8% годовых. Остальные условия прежние:

• Базовая ставка – 15,5% годовых. Возможно повышение до 15,8% годовых при оформлении дебетовой карты по тарифным планам «Солид PRIME», «Зарплатный».

• Сумма – от 30 000 до 5 млн рублей.

• Срок – 91 день.

• Выплата процентов – производится по окончанию срока вклада.

• Пополнение, расходные операции, пролонгация – не предусмотрены.

«Стабильный процент» – пополняемый вклад на полгода, ставка которого поднялась до 14,3% годовых.

Условия:

• Базовая ставка – 14% годовых. Возможно повышение до 14,3% годовых при оформлении дебетовой карты по тарифным планам «Солид PRIME», «Зарплатный». Или при оформлении страховой программы «Защита дохода 2.0» по премиальному тарифу на 181 или 367 дней.

• Сумма – от 50 000 рублей. Без ограничений по максимально допустимой сумме.

• Срок – 180 дней.

• Выплата процентов – производится по окончанию срока вклада.

• Пополнение – допускается в течение первых 60 календарных дней.

• Пролонгация – предусмотрена. Вклад пролонгируется автоматически на условиях, действующих по вкладу на момент пролонгации.

Ознакомиться с полной линейкой вкладов Солид Банка можно, перейдя по ссылке.