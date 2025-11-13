SolidPAY теперь доступен в RuStore

Мобильное приложение SolidPAY теперь доступно для скачивания на отечественной платформе – RuStore. Мы продолжаем расширять возможности, чтобы каждому клиенту банка было удобно.

В приложении привычный интерфейс и прежний функционал. Пользователям доступно:

- управление своими карточными счетами,

- запрос и получение дополнительных справок и выписок,

- удаленная подача некоторых клиентских заявлений,

- контроль средств по вкладам и накопительным счетам.

Ищите приложение в RuStore и устанавливайте на свои гаджеты, чтобы финансы всегда были у вас под рукой!