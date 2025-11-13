SolidPAY теперь доступен в RuStore

Мобильное приложение SolidPAY теперь доступно для скачивания на отечественной платформе – RuStore. Мы продолжаем расширять возможности, чтобы каждому клиенту банка было удобно.
В приложении привычный интерфейс и прежний функционал. Пользователям доступно:
- управление своими карточными счетами,
- запрос и получение дополнительных справок и выписок,
- удаленная подача некоторых клиентских заявлений,
- контроль средств по вкладам и накопительным счетам.
Ищите приложение в RuStore и устанавливайте на свои гаджеты, чтобы финансы всегда были у вас под рукой!
Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:2VfnxxnuuvZ