Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
SolidPAY теперь доступен в RuStore

Мобильное приложение SolidPAY теперь доступно для скачивания на отечественной платформе – RuStore. Мы продолжаем расширять возможности, чтобы каждому клиенту банка было удобно.

В приложении привычный интерфейс и прежний функционал. Пользователям доступно:

- управление своими карточными счетами,

- запрос и получение дополнительных справок и выписок,

- удаленная подача некоторых клиентских заявлений,

- контроль средств по вкладам и накопительным счетам.

Ищите приложение в RuStore и устанавливайте на свои гаджеты, чтобы финансы всегда были у вас под рукой!

Реклама. Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск. Солид Банк erid:2VfnxxnuuvZ

