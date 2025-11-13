Терминалы торгового эквайринга Alfa Multi Pay от Альфа-Банка получили признание на премии «Выбор потребителей»

Инновационные терминалы торгового эквайринга Alfa Multi Pay были удостоены сразу нескольких наград в рамках XVI Премии «Выбор потребителей», которая прошла в Сочи 11 ноября 2025 года.

Alfa Multi Pay победил в номинациях «Проект года» в категории «Клиентский опыт» и «Эквайринг года для бизнеса» в категории «Digital-продукты», а также в номинации «Сервис года» в категории «Банковские услуги для бизнеса».

В этом году Экспертный совет рассмотрел более 500 заявок. Преимущество получили бренды, которые делают ставку на качество и инновации, понимают потребности аудитории и создают ценность, выходящую за рамки продукта.

«Эта награда — подтверждение того, что клиенты ценят наш продукт и видят в нем реальную пользу. Для нас это главный показатель успеха: доверие пользователей и признание качества нашей работы», — отметил Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

«Выбор потребителей» — премия в области качества продукта и сервиса, проводится ежегодно на протяжении 16 лет.