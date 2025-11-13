Альфа-Банк третий год подряд признан лучшим работодателем страны

Сразу два авторитетных источника — РБК и Forbes — назвали Альфа-Банк лидером рейтинга работодателей. По версии РБК банк вошел в первую группу компаний. Forbes присвоил Альфа-Банку «платиновый» статус.

В этом году количество компаний-участников рейтингов увеличилось в два раза. Также кратно возросло и количество показателей, которые оценивали эксперты. Особое внимание уделялось социальной ответственности, заботе о сотрудниках и ESG-повестке. Также традиционно учитывалось мнение самих сотрудников. По итогам оценки Альфа-Банк показал высокие показатели соответствия HR, социальным и управленческим стандартам.

Альфа-Банк в этом году запустил масштабную образовательную платформу Альфа-Будущее, собравшую под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодёжи и преподавателей по всей стране. Это гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы. А еще улучшение инфраструктуры учебных заведений и внедрение передовых образовательных технологий.

«Мы очень гордимся такой высокой оценкой рынка труда. Но еще важнее для нас — оценка сотрудников. Мы много инвестируем, чтобы людям было комфортно у нас работать, чтобы им хотелось бы частью Альфы. И, конечно же, продолжим это делать, вкладываясь в таланты и будущее, в том числе через нашу платформу «Альфа-Будущее», — поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.