Банк России приглашает всех пройти опрос о финансовой безопасности

Мошеннические схемы становятся все более избирательнее, и мы хотим быть на шаг впереди вместе с вами! Чтобы лучше понимать, с какими проблемами и ситуациями сталкивается население, с 1 по 28 ноября Банк России проводит ежегодный опрос физических и юридических лиц.

Вы сможете помочь:

- определить степень удовлетворенности населения уровнем безопасности финансовых услуг,

- разработать и принять меры по повышению удобства и безопасности банковских услуг,

- выявить новые способы обмана,

- усовершенствовать систему защиты населения,

- предупредить других о возможных рисках.

Опрос полностью анонимный, а прохождение займет 3-5 минут, но его результаты могут реально помочь сделать сферу финансовых услуг безопаснее.

Пройдите опрос, чтобы о мошенниках и мошеннических действиях стало известно еще больше. Для прохождения – перейдите по ссылке.