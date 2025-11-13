Альфа-Банк подключил возможность онлайн-оплаты с помощью T-Pay

Альфа-Банк расширил возможности онлайн-оплаты — теперь клиенты банка могут совершать покупки с помощью сервиса моментальных платежей T-Pay.

Кроме того, в платежной форме интернет-эквайринга от Т-Бизнеса появилась новая кнопка Alfa Pay, которая позволяет клиентам оплачивать покупки в один клик, без ввода данных карты и дополнительных шагов.

Интеграция Alfa Pay и T-Pay объединила лучшие стороны двух сервисов — скорость, удобство и безопасность. Теперь клиенты смогут выбирать наиболее привычный или выгодный способ оплаты, а онлайн-магазины получат возможность повысить конверсию и лояльность покупателей.

«Интеграция Pay-сервисов в эквайринговую платформу Альфа-Банка — важный шаг в расширении доступности нашего сервиса для покупателей по всей стране. Сотрудничество с Т-Банком и другими крупными игроками рынка — это возможность сделать оплату еще проще и удобнее и для клиентов, и для бизнеса. Такие партнерства — основа для создания по-настоящему универсальной и удобной платежной среды», — отметил Алексей Киричек, руководитель департамента развития эквайринга и платежных сервисов Альфа-Банка.

«Мы расширяем число доступных способов оплаты на нашей платежной форме, так как альтернативные методы, включая pay-сервисы, стремительно набирают популярность. Мы интегрируем решения от крупных участников рынка, чтобы у клиентов всегда была возможность выбрать наиболее удобный и выгодный способ оплаты, а бизнес получал максимальную отдачу: благодаря подобным решениям увеличивается лояльность клиентов и конверсия в оплату, а значит, растет и прибыль. Это и есть наша задача — быть полезными и покупателям, и бизнесу», — подчеркнула Лариса Мартынова, директор продуктов интернет-эквайринга «Т-Бизнеса».