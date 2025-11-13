Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное восстановят за счет подрядчика

Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное с 46 по 70-й километр будет восстановлен за счет подрядчика, проводившего первоначальную реконструкцию. Компания признала исковые требования в полном объеме и обязалась выполнить восстановительные работы до сентября 2026 года.

«Подрядная организация должна будет устранить многочисленные недочеты, выявленные после реконструкции 2016-2018 годов. В перечень работ входит ликвидация пучин и колейности, ремонт системы отвода воды, замена асфальтобетонного покрытия и восстановление моста через реку Ушаковку», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Иск был подан заказчиком работ – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в 2024 году после многолетних безуспешных попыток заставить подрядчика выполнить гарантийные обязательства. Были проведены судебные экспертизы, подтвердившие необходимость восстановительных работ.

Власти региона гарантируют постоянный контроль за сроками и качеством выполнения восстановительных работ. Арбитражный суд Иркутской области в ближайшее время примет и опубликует решение по данному иску.