Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное восстановят за счет подрядчика

Участок автодороги Иркутск – Большое Голоустное с 46 по 70-й километр будет восстановлен за счет подрядчика, проводившего первоначальную реконструкцию. Компания признала исковые требования в полном объеме и обязалась выполнить восстановительные работы до сентября 2026 года.

«Подрядная организация должна будет устранить многочисленные недочеты, выявленные после реконструкции 2016-2018 годов. В перечень работ входит ликвидация пучин и колейности, ремонт системы отвода воды, замена асфальтобетонного покрытия и восстановление моста через реку Ушаковку», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Иск был подан заказчиком работ – ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» в 2024 году после многолетних безуспешных попыток заставить подрядчика выполнить гарантийные обязательства. Были проведены судебные экспертизы, подтвердившие необходимость восстановительных работ.

Власти региона гарантируют постоянный контроль за сроками и качеством выполнения восстановительных работ. Арбитражный суд Иркутской области в ближайшее время примет и опубликует решение по данному иску.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес