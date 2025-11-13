Альфа-Банк разыграет 1,5 млн рублей на путешествия среди предпринимателей

Альфа-Банк запустил акцию с призовым фондом в 1,5 млн рублей. Принять участие в розыгрыше могут клиенты, у которых открыты личный и бизнес-счет в Альфа-Банке.

Главный победитель получит сертификат на путешествие номиналом 500 тыс. рублей, еще пять участников — сертификаты по 200 тыс. рублей. Срок действия сертификатов — 1 год..

Для участия необходимо в срок с 15 октября по 15 ноября 2025 года открыть бизнес-счет в Альфа-Банке — дистанционно или через менеджера, провести оплату с бизнес-счета или бизнес-карты на сумму от 1 тыс. рублей и совершить покупки по дебетовой Альфа-Карте от 1 тыс. рублей.

Определение победителей состоится до 30 ноября с помощью случайного выбора. Победители будут уведомлены через СМС или пуш-уведомление и электронную почту.