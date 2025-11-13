Денис Осин сохранил лидерство в рейтинге руководителей МСП российских банков

Директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин возглавил рейтинг топ-менеджеров подразделений МСП от делового журнала «Банковское обозрение» четвертый год подряд.

В итоговый рейтинг вошли 12 руководителей направления клиентской работы с малым и средним предпринимательством. Эксперты оценивали стаж и опыт работы руководителем на финансовом рынке и в сегменте МСП, результаты работы на текущей должности и медийную активность.

Важными критериями оценки также стали прирост числа клиентов и выданных кредитов. Значения показателей взвешивались и суммировались, на основе полученного балла выстраивался итоговый результат.

«Это достижение — результат непрерывной совместной работы нашей команды. Основная ее миссия в том, чтобы создавать для предпринимателей комфортные и устойчивые условия для роста: от доступа к финансовым инструментам до профессионального сопровождения и образовательных программ. В этом году мы собрали тысячи единомышленников по всей стране на масштабном нетворкинге, запустив третий сезон Альфа-Конфы. Наш Фонд немалого бизнеса уже два года оказывает реальную финансовую поддержку и получает более 200 заявок ежемесячно. Клиенты отмечают технологичность и удобство наших сервисов, потому что они упрощают и оптимизируют рутинные задачи, тем самым помогая малому бизнесу сосредоточиться на главном — на развитии и масштабировании. Мы уверены, что бизнес любого масштаба может достичь успеха, и для нас важно, чтобы за каждым успехом стояла уверенность в том, что рядом есть надежная поддержка и партнерство», — прокомментировал свою награду Денис Осин.

Рейтинг составлен медиапроектом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром», вручается ежегодно.