Банк Уралсиб запустил акцию «День бухгалтера» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «День бухгалтера» для новых бизнес-клиентов* – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц с частной практикой. Компания-победитель акции получит главный выигрыш – 1 000 000 рублей на счет на развитие бизнеса, а 4 призерам акции будут вручены сертификаты «Яндекс Маркет» номиналом в 100 000 рублей для бухгалтера.

Участвовать в акции «День бухгалтера просто»:

  • оставьте заявку на открытие счета для бизнеса;
  • заключите договор расчетно-кассового обслуживания в период с 10 ноября по 30 декабря 2025 года с единовременным подключением любого из пакетов услуг, кроме ПУ «Стартовый» и «Рациональный»;
  • совершите исходящий платеж до 30 декабря 2025 года включительно, расчетный счет должен быть действующим до момента вручения призов.

Победитель и призеры будут определены случайным образом при помощи рандомайзера до 16.01.2026 года, а призы вручены до 30.01.2026 года.

Акция проводится с 10 ноября 2025 года по 30 января 2026 года включительно. Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

* Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб, открытых до 10.11.2025 года.
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxweEpcZ

