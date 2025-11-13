Марко Рубио предупредил о рисках конфискации замороженных российских активов

Использование ЕС замороженных российских активов в качестве инструмента поддержки Украины в рамках так называемой программы репараций вызывает серьёзные опасения, Такое мнение озвучил министр иностранных дел США Марко Рубио по итогам встречи с министрами иностранных дел стран G7, прошедшей 12 ноября в канадской провинции Онтарио, сообщает газета «Ведомости».

Рубио подчеркнул, что если Евросоюз (ЕС) решит конфисковать замороженные российские активы для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро, это может привести к непредвиденным последствиям.

Он подчеркнул, что не сможет сейчас сделать официальных заявлений по этому вопросу, однако Вашингтон следит за развитием ситуации.

Ранее Европейская комиссия не смогла убедить Бельгию одобрить инициативу по использованию замороженных российских активов на саммите ЕС. У Брюсселя остаются серьезные сомнения юридического и финансового характера. Вопрос планируют обсудить повторно на заседании Европейского совета 18 декабря текущего года. Напомним, Еврокомиссия озвучила предложение создать специальный механизм финансирования Украины путем привлечения денег из замороженных российских резервов. Предполагается, что Украина сможет воспользоваться этими деньгами в форме «репарационного кредита», который будет погашен после завершения всех расчетов с Москвой.