В Иркутской области создадут 15 тысяч общедомовых чатов в мессенджере МАХ

В Иркутской области до конца 2025 года планируется создать около 15 тысяч общедомовых чатов в мессенджере МАХ. Работа ведется в рамках внедрения национального мессенджера в сферу ЖКХ по инициативе Минстроя России.

«В Иркутской области порядка 15 тысяч многоквартирных домов находятся в управлении товариществ собственников жилья, управляющих компаний и жилищно-строительных кооперативов. Для этих домов чаты в мессенджере MAX будут созданы в первую очередь», – сообщила руководитель службы жилищного и строительного надзора Иркутской области Елена Рабцевич.

Владельцами официальных домовых чатов будут закреплены представители органов регионального государственного жилищного надзора. Это обеспечит непрерывность работы чатов независимо от смены управляющей компании.

К контролю за созданием и ведением домовых чатов планируется подключить сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы РФ. Национальный мессенджер МАХ становится основным средством коммуникации между управляющими организациями и собственниками жилья.