МТС запускает сервис для звонков и работы с клиентами на базе искусственного интеллекта

МТС Optimus может записывать и расшифровывать рабочие встречи, превращать их в заметки и список задач, а также работать с клиентской базой. МТС Optimus разработан совместно с МТС Exolve.

После подключения с помощью МТС ID пользователю становится доступен набор инструментов для эффективной работы: автоматическая запись и расшифровка звонков, интеллектуальные саммари от искусственного интеллекта, контекстный поиск по расшифровкам и список задач, привязанный к карточкам контактов.

Кроме мобильного приложения, сервис представлен и в формате мини-CRM — веб-версии, готовой к работе без интеграций. После авторизации в браузере по номеру телефона в систему автоматически подтягиваются все звонки из мобильного приложения. Из любого разговора можно в несколько кликов зафиксировать заказ, добавить контакт или поставить задачу. Все работает синхронно: стоит созвониться или добавить контакт в мобильном приложении — все данные сразу появляются в веб-версии вместе со всей историей взаимодействий. Встроенный каталог позволяет быстро прикреплять товары и услуги к заказам. В будущем пользователи смогут подключать к платформе сотрудников и работать со звонками со своих мобильных устройств в едином облаке.

Записи телефонных разговоров сохраняются на протяжении трех месяцев, а расшифровки — столько, сколько потребуется пользователю. При этом МТС Optimus обеспечивает хранение всех данных на защищенных серверах, исключающих несанкционированный доступ.

«В Иркутской области за последние несколько лет отмечается увеличение числа работников в сфере малого и среднего предпринимательства. Для комфортного развития и работы на помощь также приходят цифровые сервисы, которые помогут избежать невыполненных обязательств, ошибок при доставке и путаницы в заказах. В частности, наше новое решение по расширению возможностей мобильной связи до системы управления информацией из деловых звонков. МТС Optimus помогает быстро находить нужные звонки, управлять задачами, работать с заказами и клиентами прямо внутри приложения. Кроме этого, система интуитивно направляет пользователя по интерфейсу и подсказывает, какие шаги стоит предпринять», – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.