США сомневаются в стремлении России закончить украинский кризис

Министерство иностранных дел США выразило свою позицию по поводу возможного окончания конфликта на Украине. Министр иностранных дел США Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты пока не определились, стремится ли Москва к завершению военного противостояния. Эти высказывания прозвучали после встречи представителей внешнеполитических ведомств стран «большой семёрки» (G7), состоявшейся 12 ноября в Онтарио, Канада, сообщает газета "Ведомости".

Рубио уточнил, что Киев не может согласиться с требованиями, которые выдвинула Россия. Кроме того, он признал, что ВС РФ «добились некоторых успехов» в Донецкой народной республике (ДНР)..

Рубио прокомментировал и ситуацию на самой Украине. По его словам, украинская энергосистема находится в плачевном состоянии, испытывая постоянные перебои с электричеством. «Думаю, что в Киеве сейчас, к примеру, не менее 50–60% времени дня проходит без электроснабжения», – отметил американский госсекретарь. Он также подчеркнул, что, несмотря на обсуждение поставок конкретного оборудования для защиты энергетики из США на Украину, ситуация остается прежней, когда оно уничтожается через неделю после установки.

Ранее журнал Foreign Affairs (FA) предупреждал, что Украина сейчас не в состоянии полностью обеспечивать себя электроэнергией, и, несмотря на подачу отопления, снижение температуры требует готовности к серьезным перебоям в электроснабжении. Предстоящая зима может стать решающей в украинском конфликте, так как способности сторон в плане самообеспечения существенно различаются, сообщало издание.