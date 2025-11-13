Красная икра подорожала втрое быстрее инфляции: исследование «Контур.Маркета»

За последний год средняя стоимость баночки натуральной красной икры весом 200 граммов выросла на 33%, приблизившись к отметке в 3 тысячи рублей. Такие данные приводят аналитики сервиса «Контур.Маркет», основываясь на анализе порядка 1,7 миллиона кассовых чеков за октябрь–ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета "Ведомости".

Фото https://pixabay.com/

Несмотря на значительное удорожание натурального продукта, спрос на красную икру увеличился на 3%. В то же время рост продаж заменителей лососевых продуктов составил целых 18%. Эксперты связывают такую динамику с доступностью цены и широким ассортиментом искусственных аналогов. Замечено, что искусственная икра отличается низким содержанием калорий и отсутствием холестерина.

Цена на поддельную икру, согласно исследованиям «Контур.Маркета», напротив, упала на 6% по сравнению с октябрем–ноябрем 2024 года. Наибольшее снижение стоимости зафиксировано среди чёрной икры – её цена сократилась на 15%, средний ценник составляет примерно 12,6 тысяч рублей за банку массой 200 грамм.

Ранее сообщалось, что цены на красную икру в России упали впервые за полтора года. Согласно данным Росстата, в сентябре 2025 года средняя цена за килограмм красной икры снизилась на 1%, составив 9400 рублей против 9500 рублей месяцем ранее.