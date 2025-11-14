Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 10 719,8896 руб/1 г золота и 133,5500/1 г серебра

ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 719,8896 руб.
- 1 грамм серебра - 133,5500 руб.
- 1 грамм платины - 4 094,3799 руб.
- 1 грамм палладия - 3 729,0000 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,8502 р. (0,52%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3600 р. (0,27%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 66,1200 р. (1,59%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,9399 р. (1,32%).