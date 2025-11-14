Новости

Прибайкальский юридический форум-2025
От Урала до Байкала: Второй Прибайкальский юридический форум собрал в Иркутске 400 участников из четырёх стран
«Потеря юридической оболочки не равно потере бизнеса» – Радмила Радзивил о банкротстве
Андрей Лабыгин: Налоговая реформа коснется 70% ИП Иркутской области, работающих на патенте
Все материалы сюжета

Фридрих Мерц призывает украинцев защищать родину, а не ехать в Германию

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой ограничить выезд молодежи из Украины в Германию. По мнению германской власти, молодым украинцам предпочтительнее остаться дома и поддерживать армию своей страны, нежели мигрировать в Европу.

Читайте также:

Штаты сомневаются в стремлении России закончить конфликт на Украине: главное к утру
14 ноября 2025
США сомневаются в стремлении России закончить украинский кризис
13 ноября 2025

Сообщив об этом на форуме Немецкого торгового конгресса, Меркель добавил, что немецкое правительство намерено пересмотреть правила предоставления социальных льгот для украинских переселенцев, уменьшив объем предоставляемых выплат до уровня, предусмотренного законом о предоставлении убежища, сообщает РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данное заявление в своем официальном телеграм-канале. Отметив важность разговора с Мерцом, касающегося военной поддержки, поставок вооружения и сотрудничества в области экспорта вооружений, Зеленский отдельно указал, что благодарен за рекомендации и выразил уверенность, что страна примет необходимые меры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (758)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес