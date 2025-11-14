Фридрих Мерц призывает украинцев защищать родину, а не ехать в Германию

Глава правительства ФРГ Фридрих Мерц обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой ограничить выезд молодежи из Украины в Германию. По мнению германской власти, молодым украинцам предпочтительнее остаться дома и поддерживать армию своей страны, нежели мигрировать в Европу.

Сообщив об этом на форуме Немецкого торгового конгресса, Меркель добавил, что немецкое правительство намерено пересмотреть правила предоставления социальных льгот для украинских переселенцев, уменьшив объем предоставляемых выплат до уровня, предусмотренного законом о предоставлении убежища, сообщает РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал данное заявление в своем официальном телеграм-канале. Отметив важность разговора с Мерцом, касающегося военной поддержки, поставок вооружения и сотрудничества в области экспорта вооружений, Зеленский отдельно указал, что благодарен за рекомендации и выразил уверенность, что страна примет необходимые меры.