США вводят ограничения на визы для больных раком и диабетом

Государственный департамент США обновил критерии выдачи виз иностранным гражданам, добавив серьезные хронические заболевания в список оснований для возможного отказа. Среди новых условий отказ возможен лицам, страдающим раком, диабетом, заболеваниями сердца, нарушениями обмена веществ и некоторыми другими болезнями. Администрация подчеркивает, что лица с такими диагнозами могут стать финансовым бременем для американского государства. Об этом пишет бизнес-издание РБК.

Документ Госдепартамента, датированный 6 ноября, распространялся среди дипломатических миссий США по всему миру. В тексте подчеркивается, что визовые службы обязаны оценивать здоровье претендентов на получение визы, учитывая риск больших расходов на лечение заболеваний, стоимость которого может достигать сотен тысяч долларов.

Кроме того, особое внимание уделяется ожирению. Заявителям, имеющим избыточный вес, рекомендуется также уделить внимание возможным осложнениям, таким как астма, проблемы сна, повышенное артериальное давление и депрессия.

Сообщается, что аналогичные изменения касаются пожилых заявителей, поскольку их потребность в социальной помощи может оказаться значительной нагрузкой для государственных бюджетов.

Таким образом, теперь процесс рассмотрения заявлений на выдачу американских виз включает дополнительные проверки финансового положения заявителей, способности оплачивать медицинское обслуживание самостоятельно и избегать обращения за государственными пособиями.